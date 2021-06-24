К теще Медведчука пришли с обысками – нардеп Кузьмин

У Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, продолжаются обыски. Правоохранители посетили партийный офис ОПЗЖ, кабинеты и жилища ближайших соратников политика, а также искали доказательства преступлений в квартире матери жены Медведчука.

Об этом сообщил коллега депутата по фракции Ренат Кузьмин﻿.

“Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку... Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу”, – пишет в Facebook нардеп.

Напомним, Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку инкриминируют государственную измену и попытку разграбления ресурсов в оккупированном Крыму. 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.