Жена Дмитрия Комарова очаровала элегантным образом

Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась новым стильным образом с поклонниками. Она показала нежный аутфит в длинном голубом платье, сообщает 24 Канал.

Украинская телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко тщательно готовится к каждому новому съемочному дню. Она выбирает трендовые look и всегда имеет роскошный вид. На днях звезда поделилась новым аутфитом с фанами.

Телеведущая позировала перед камерой после завершенного рабочего дня. На этот раз она предстала в голубом платье длины миди с большими карманами и оригинальными вставками. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру. Александра Кучеренко соединила наряд со стильными босоножками с разноцветной шнуровкой, что придало образу яркие акцента. Также look дополнили лаконичные серьги-камушки.