Меркель выступила за диалог с Путиным: официальное заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, сообщает РБК-Украина.

По словам Меркель, ЕС должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.

"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом", – заявила она.

Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.

Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.