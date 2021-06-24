Опасное отклонение: Кулеба высказался о приглашении Путина на саммит ЕС

Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики, сообщает Европейская правда.

"По нашему мнению, приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией – часть европейской санкционной политики. Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что такой шаг может только нарушить европейскую политику непризнания и подорвать эффективность санкций.

"И, что более опасно, – отвадит Россию от выполнения Минских соглашений. Решение заморозить саммиты ЕС-Россия было принято в 2014 году на фоне агрессии РФ против Украины. К сожалению, Россия не демонстрировала намерений изменить свою политику ни в отношении Украины, ни по ЕС. И мы считаем, что для восстановления саммитов нет оснований", – подчеркнул министр.

Кулеба вместе с коллегами из Грузии и Молдовы впервые посещают институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате Ассоциированного трио.