"Борисполь" попал в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку

Международный аэропорт "Борисполь" впервые в истории попал в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.

Об этом рассказал председатель Наблюдательного совета ГП МА "Борисполь" Владимир Жмак, ссылаясь на отчет ACI Europe, передает пресс-служба аэропорта.

"Реагируя на вызовы пандемии, в 2020 году мы разработали «Антикризисную программу» возобновления работы аэропорта «Борисполь». И последние результаты подтверждают, что выбранный нами путь — правильный. Согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, мы опередили ряд мощных аэропортов. В том числе и аэропорты Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Цюриха, Милана и Варшавы", - рассказал Жмак.

Отмечается, что страны-участницы "Евроконтроля" возобновили работу лишь на 39% относительно 2019 года, тогда как аэропорт "Борисполь" уже возобновил 60% рейсов относительно того же года.