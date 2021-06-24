Житель Симферополя "шпионил" за российской авиацией "в интересах Украины"

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя за сбор данных о полетах российской военной авиации, ссылаясь на ФСБ и российские СМИ, сообщает Корреспондент.

Мужчина якобы выполнял задание в интересах спецслужб Украины.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", – утверждают в ФСБ.