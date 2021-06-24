Житель Симферополя "шпионил" за российской авиацией "в интересах Украины"
В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя за сбор данных о полетах российской военной авиации, ссылаясь на ФСБ и российские СМИ, сообщает Корреспондент.
Мужчина якобы выполнял задание в интересах спецслужб Украины.
"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", – утверждают в ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что данные сведения
"планировалось использовать против безопасности Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по статье о "государственной измене" (ст. 275 УК РФ).