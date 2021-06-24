Отношение украинцев к вакцинации: инфографика

Украина значительно отстает по темпам вакцинации против коронавируса от европейских стран. И дело не только в том, что у нас меньше вакцины и процесс начался позже, но и в том, что не все граждане горят желанием привиться, сообщает Слово и дело.

Причины могут быть разные: боязнь побочных эффектов, нежелание прививаться определенным препаратом и так далее. Но позитивный опыт соотечественников сыграл свою роль, и отношение украинцев к вакцинации за пару месяцев немного улучшилось.

По данным опроса Центра Разумкова за март, не собирались вакцинироваться от коронавируса 51,5% опрошенных украинцев. В мае таких стало уже 43,2%. При этом увеличился процент тех, кто собирается привиться в ближайшее время – с 12,3% до 18,9%.

По-прежнему чуть больше 10% украинцев планируют вакцинироваться только при необходимости, например, для поездки за границу.

При этом до 58,8% возросло количество граждан, готовых вакцинироваться исключительно бесплатно. В марте таких было 52%. Количество украинцев, готовых заплатить за прививку, выросло незначительно. 5,8% в мае против 5% в марте готовы платить за вакцинацию вне очереди.

До 14,6% выросло за два месяца число тех, кто не будет вакцинироваться из-за того, что уже переболел COVID-19. Количество тех, кто не будет вакцинироваться из-за низкой вероятности заболеть, увеличилось с 3,4% до 7,5%.

Также выросло число тех, у кого есть медицинские противопоказания, и тех, кто считает, что риски от вакцинации превышают риски от болезни. А вот уровень недоверия к вакцине снизился: в марте не доверяли 45,2% опрошенных, в мае – 31,4%.