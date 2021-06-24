Новый Honda Civic хэтчбек официально представлен

Линейку Honda Civic 2022 пополнила версия в кузове хэтчбек. В продажу пятидверная версия поступит с сентября, а выпускать ее будут в Японии, США и Великобритании, сообщает АвтоПортал.

Ушли те времена, когда хэтчбек и седан Хонда Сивик отличались по дизайну. Пятидверная версия в анфас выглядит точно, как четырехдверный собрат. В профиль хэтчбек отличается более покатой крышей, а его фонари соединены светящейся полосой.

Honda Civic 2022 чуть крупнее предшественника, а его колесная база прибавила 38 мм – до 2735 мм. Жесткость кузова увеличили на 19%.

В салоне в более дорогих версиях появилась виртуальная приборка, а тачскрин мультимедиа увеличен до 7-9 дюймов в диагонали. На втором ряду стало на 35 мм больше места для ног. Базовая комплектация Honda Civic пополнена адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и удержания в полосе.

Как и седан, пятидверный Honda Civic 2022 предложен с 2,0-литровой 160-сильной атмосферной четверкой и 1,5-литровым турбомотором на 182 л. с. Позже также обещают 200-сильный вариант Si. Кстати, в отличие от четырехдверной версии, хэтчбек можно выбрать не только с вариатором, но и с 6-ступенчатой МКПП.