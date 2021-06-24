Киев может оказаться старее на 700 лет

Украинские активисты считают, что Киев старше утвержденного ЮНЕСКО возраста минимум на 700 лет, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в материале﻿ Вести.

Историки подняли архивы и установили, что в 1982 году юбилейную дату подделали. По их словам, вопрос о возрасте Киева поднимался в 1976 году советскими учеными.

При этом активисты ссылаются на обнаруженное на Оболони поселение из 66 жилищ, что не было учтено учеными во времена СССР. В ответ академик Петр Толочко отметил, что это поселение находилось в 6-10 км от старого города, а для "раннего Средневековья – это огромное расстояние". Поэтому, мол, "какое-то Оболонское поселение в песках не имело отношения к Киеву".

Советские археологи за точку отсчета взяли небольшое укрепление на Старокиевской горе. Толочко добавил, что для проведения этого исследования учитывали уже городское поселение – с укреплением, ремеслом и управлением.

Директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак не исключает, что на решение по определению возраста Киева могла повлиять политика СССР.

Согласно археологическим данным и письменным источникам, начало непрерывного развития Киева датируется 2-й половиной V века. – 1-й половиной VI века; центром расширения Киева была Замковая гора.

Один из старейших исторических центров Восточной Европы и христианства — Софийский собор и Киево-Печерская лавра внесены в список Мирового Наследия ЮНЕСКО.

На рубеже VIII—IX веков Киев стал главным городом русской земли-межплеменного объединения южных восточнославянских племен, а с 882 года, после завоевания его варягами, — «матерью городов русских» — столицей Русского государства.