Вакцинированные граждане защищены от штамма "Дельта" – Ляшко

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены, сообщает РБК-Украина.

"Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм" , - заверил глава Минздрава.

Также он ответил и на вопрос по поводу лечения.