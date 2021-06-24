В РФ заявили о готовности защищать границы силовыми методами

Россия готова как дипломатическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своей границы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", – сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", – добавил он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Там расценили действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН.

В посольстве Великобритании в РФ заявили, что британский эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.