Производство молока в Украине продолжает сокращаться

Объемы производства молока всех видов в Украине за первые пять месяцев 2021 г. сократились на 5,3% — до 3,433 млн т, сообщает AgroPortal.

Как отметила аналитик ассоциации Яна Линецкая, среди хозяйств всех категорий увеличили производство только две области: Тернопольская (164,1 тыс. т; +5,3%) и Хмельницкая (254,8 тыс. т; +1,2%). В остальных областях производство молока имело нисходящий тренд.

Эксперт отмечает, что ситуация на рынке достаточно напряженная. Цены на молоко остаются стабильными уже полгода. С одной стороны, кто бы ни радовался, ведь сезонный спад цены уже позади. Но с другой, чего ждать осенью и какие это последствия будет иметь для молокоперерабатывающей отрасли. Со временем проблематика будет только усиливаться. Ведь молока-сырья на рынке не хватает и «разогнать» его промышленные объемы не просто — на это нужны годы.

«Усугубляет ситуацию и стремительное приближение рынка земли. Уже меньше, чем за полмесяца в Украине заработает оборот сельхозземель. Как будет действовать рынок в новых условиях, пока не известно. Все заняли выжидательную позицию», — добавила Линецкая.

По состоянию на 1 июня 2021 промышленные хозяйства обеспечили производство 1,145 млн т молока, что составляет 33,3% всего вала молока. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. рынок недополучил 7,1 тыс. т молока.

«Стоит отдать должное тем хозяйствам, которые продолжают наращивать производство молока и работать над эффективностью в такие турбулентные времена. И таких хозяйств последнее время стало больше», — отмечает эксперт.

По данным Государственной службы статистики, больше всего нарастили производство молока за рассматриваемый период: Тернопольщина (48 тыс. т; + 13,2%), Хмельнитчина (77,7 тыс. т; +5,9%) и Виннитчина (93,0 тыс. т; +5,8%).

В хозяйствах населения за период январь–май 2021 г. было произведено 2, 288 млн т (-7,5%). Единственная из областей, которая продемонстрировала рост объемов была Тернопольская (+2,4%; 116,1 тыс. т). Остальные сокращали производство. Наибольшее падение наблюдалось в Харьковской (78,5 тыс. т; -17,4%), Черниговской (76,9 тыс. т; -13,8%) и Винницкой (200,2 тыс. т; -13,1%) областях.