Кардиолог рассказал, от чего необходимо отказаться в жару

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич дала рекомендации по поддержанию организма в жару. По ее словам, следует ограничить употребление соленой пищи и алкоголя, сообщает Российская газета.

Летний рацион имеет ряд особенностей. Связано это с погодными условиями: жарой, зноем и духотой. Именно в это время года человек выпивает гораздо больше воды, старается включить в свой рацион разнообразные фрукты, овощи и ягоды, которые также содержат в своем составе много жидкости. Однако не все знают, что летом нужно не только активнее употреблять одни продукты питания, но и исключить другие. Связано это с тем, что соль, которая содержится в наших любимых блюдах, задерживает выведение жидкости, которая в больших количествах поступает в организм летом.