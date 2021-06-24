Почему опасно оставлять детей и собак в автомобилях

В компании Ford напомнили, что каждый год в мире от теплового удара в раскаленных авто умирает огромное количество детей и домашних животных, сообщает 24 Канал.

По данным портала KidsandCars.org детский организм перегревается в 3 – 5 раз больше, чем взрослый. Животные тоже находятся в группе риска – по данным RSPCA Australia, собака может умереть в горячей машине всего за 6 минут.

Чтобы привлечь внимание к этой актуальной проблеме, Ford распространил в сети впечатляющее видео, в котором показал, что происходит, когда ребенок или животное остаются в душном авто.

Для создания ролика компания наняла скульптора по льду. Он создал "ледяного младенца" и "ледяного пса", которые были помещены в универсал Ford Focus. Во время эксперимента в специальном помещении температура снаружи автомобиля была установлена на уровне 35 градусов по Цельсию, между тем в салоне авто было около +50 градусов. В результате такой жары ледяные скульптуры мгновенно растаяли.