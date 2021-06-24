Суд заочно приговорил командира луганского "Беркута" к 4 годам тюрьмы

Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута", которого заочно приговорили к 4 годам лишения свободы, ссылаясь на ﻿"Адвокатскую совещательную группу, сообщает Деловая столица.

Ему огласили приговор по делу избиения протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.

"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сам Костенко находится в розыске.

14 июня суд приговорил к трем годам заключения бывших "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоню, которые принимали участие в силовом разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года.