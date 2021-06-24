Украинский лес-кругляк покатится в Европу. Что потеряет страна

Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка — уже подготовлен соответствующий законопроект. Но тогда окажется бессмысленным один из немногих наших успешных кейсов по переходу от экспорта сырья к производству готовых изделий, пишет Денис Стаджи, Деловая столица.

Лес снова выставят на продажу

Министерство экономики предлагает снять один из самых знаковых запретов, символизировавших новое отношение Украины к своим природным богатствам. Ведомство выставило на обсуждение законопроект, который предполагает отмену запрета на экспорт необработанной древесины и дополняет новыми товарными позициями перечень лесоматериалов и изделий из дерева, экспорт которых требует обязательного предоставления таможне сертификата о происхождении.

Напомним, что Верховная Рада в апреле 2015 г. приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). Украина ввела ограничительные меры в качестве инструмента стимулирования собственного рынка, который должен был создавать продукт, а не продавать сырье, из которого, по сути, делают этот продукт.

В 2018 г. парламент также ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млн куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка. Этот же закон "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" ввел жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка: он предусматривает, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Однако теперь Минэкономики настаивает на том, что временное ограничение экспорта необработанной древесины от 2015 г. прямо нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Причина появления законопроекта — недовольство европейцев, желающих по-прежнему получать сырье: украинский лес-кругляк. Из-за этого недовольства в январе 2020-го Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение: было признано право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но и признана необходимость откорректировать мораторий 2015 г.

И вот теперь Минэкономики предлагает снять запрет на экспорт необработанного леса, мотивируя, что он вступает в противоречие с Соглашением об ассоциации и созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Хотя некие предохранители от криминальных схем в законопроект все же вставлены: Минэкономики признает, что отдельные субъекты ВЭД уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации.

"Отсутствие проверки происхождения древесины во время экспорта отдельных товарных позиций дает возможность легализации древесины незаконного происхождения" , — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы предотвратить криминальные схемы, разработчики законопроекта предлагают дополнить рядом товарных позиций перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых требует сертификации о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

Однако все эти предосторожности и оправдания в духе "нам нужно сотрудничество с Европой" не отменяют сути: если законопроект обретет силу закона, украинский лес-кругляк вновь эшелонами будут вывозить на Запад.

Воспрявшая деревообработка

При этом неоспоримым фактом остается то, что запрет на экспорт леса-кругляка в самом деле очень благотворно повлиял на развитие украинской деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

"За последние шесть лет все отрасли перерабатывающей промышленности показывали сокращение объемов. Кроме деревообрабатывающей, которая демонстрировала стабильный рост с 2017-2018 гг., когда вступил в полную силу мораторий и когда была введена уголовная ответственность за незаконные рубки и экспорт леса, — сказал доктор экономических наук, руководитель Центра развития рыночной экономики Игорь Гужва. — Пошли инвестиции в оборудование, в создание новых производств, создание рабочих мест. И вскоре объемы валютной выручки от экспорта мебели и другой продукции из древесины превысили объемы выручки от экспорта леса-кругляка".

год Производство изделий из древесины (включая производство бумаги), млн грн Производство мебели, млн грн 2014 40129,2 7662,6 2015 52974,2 9281,1 2016 60528,8 10801,9 2017 70190,9 14162,9 2018 85879,1 16647,9 2019 84882,5 18508,7 2020 85524,8 20079,0

Как видим, это был один из немногих успешных кейсов по переходу от сырьевого экспорта к выпуску готовой продукции. (Аналогично введение высоких пошлин на экспорт семян подсолнечника привело к тому, что Украина стала крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.) Выросли не только объемы производства мебели и ее продажи на внутреннем рынке, но и объемы экспорта. Все это говорит о том, что решение о моратории на экспорт леса-кругляка было правильным.

Некрасивая роль Европы

Европейские производители мебели крайне заинтересованы в поставках древесины. При этом в самом ЕС лесов очень мало и их вырубка строго ограничена. Так что пограничные с Евросоюзом постсоветские страны стали настоящим спасением для европейских деревообработчиков. Поставки древесины оказались настолько важны, что руководство ЕС предпочитает не замечать, например, тот факт, что экспорт пиломатериалов из Украины в некоторые последние годы на 75% превышал их официальное производство.

"В 2016-2017 гг. украинская статистика показывала нулевой экспорт древесины, а вот европейская — показывала, что экспорт идет, — рассказывает Игорь Гужва. — Если теперь отменить мораторий, то вся древесина пойдет в Польшу и Румынию, где есть большие деревообрабатывающие мощности, но действуют ограничения по заготовке леса. Так что либо у нас есть стратегия, по которой мы заготавливаем сырье только для своих производителей, либо мы все подряд рубим и гоним в Европу".

По мнению эксперта, ограничить экспорт необработанной древесины возможно даже не нарушая букву и дух Соглашения об ассоциации с ЕС. В документе заложена возможность вводить ограничения в интересах защиты окружающей среды, а также по таким причинам, как, например, военные действия. Та же Румыния смогла закрыть экспорт своей древесины внутри ЕС именно по экологическим причинам.

"По факту речь идет о защите своих рынков: или Украина защищает свой рынок, или Европа защищает себя. А Украине Европа предлагает, по сути, взятку за возможность поделиться частью украинской экономики. Нам предлагали европейцы кредит (я слышал разные цифры: и 600 млн евро, и 1,2 млрд евро) за то, что Украина снимет ограничения, — сказал руководитель экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолий Амелин. — Можно посчитать прибыль, которую европейцы могут получить на украинском лесе-кругляке, и в сравнении с ней кредит, который нам все равно нужно будет отдавать за счет бюджета, просто ничтожно мал".

По оценкам эксперта, Европа в 2014-м покупала украинской древесины на сумму $500 млн ежегодно ($250 млн официально, столько же — как контрабанду). При этом цена на древесину в мире быстро растет, как и на все сырьевые товары. Как считает Анатолий Амелин, нынешняя стоимость того же объема древесины явно будет превышать один миллиард долларов. Чтобы пересчитать этот объем леса в цену готовых изделий, достаточно умножить на четыре. То есть минимум на $4 млрд готовых изделий может быть сделано из леса, который Европа готова покупать в Украине.

"Кроме того, деревообработка, мебельная промышленность, — это рабочие места. Украина потеряет минимум несколько тысяч рабочих мест, — говорит Амелин. — Мы получим дополнительный поток заробитчан, которые поедут на предприятия в Европу зарабатывать на украинском лесе, из него делать пиломатериалы или делать готовую мебельную продукцию, которую в наших же магазинах мы будем покупать. Поэтому если Кабмин все-таки пролоббирует данный законопроект и парламент примет этот закон, я могу назвать это одним из самых серьезных преступлений против украинской экономики".

Между тем Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами. С точки зрения государственных интересов, а не сиюминутных прибылей, было бы логично в ходе коррекции Соглашения прямо там прописать ограничения на экспорт леса-кругляка. Но правительство Шмыгаля, похоже, не готово к такому вызову.

Итак, если снять мораторий, для украинской деревообрабатывающей промышленности это будет очень плохо. Производителям сложнее будет закупать сырье, так как оно может резко подорожать (особенно ценные породы и древесина высшего качества). По факту украинским мебельщикам придется конкурировать за отечественную древесину с европейскими мебельщиками, имеющими намного более легкий доступ к финансам — достаточно сравнить ставки банковских кредитов в ЕС и в Украине.

Одновременно украинским производителям мебели станет сложнее конкурировать с европейскими — ведь те получат вожделенный доступ к недорогому сырью, которое возвратится в Украину уже в виде готовых изделий. А для наших производителей это же сырье резко станет менее доступным. Отсюда — потеря рынка, бизнесов, рабочих мест, налогов…

Наконец, потери для окружающей среды: очевидно, что объемы вырубок только увеличатся. И вряд ли обещанный Владимиром Зеленским миллиард деревьев в будущем станет адекватной компенсацией лесов, которые будут вырубать уже сейчас.

Критики европейского пути развития Украины любят говорить, что наша страна нужна Европе лишь как источник дешевого сырья и рабочей силы. С одной стороны, разобрав кейс по проблеме продаж в ЕС украинского необработанного леса, начинаешь думать, что это действительно так. С другой стороны, никто не отменял простую истину: нас будут уважать ровно настолько, насколько мы уважаем себя сами. Готовность продавать за бесценок одно из своих главных богатств — лес — может и даст нам немного денег прямо сейчас. Но вот об уважении к нам придется забыть.