Помощника руководителя полиции подозревают в пособничестве в убийстве

Помощник руководителя киевской полиции Евгений Дейда организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Радое Звицера, которое произошло в Киеве весной 2020 года, сообщает Слидство.Инфо.

В Украину один из лидеров балканского наркоклана "Кавач" Радое Звицер приехал вместе с семьей в 2019 году.

В мае 2020-го его расстреляли в центре Киева, на территории одного из жилых комплексов. В него попало не менее пяти пуль, но он выжил. Уже на следующий день украинская полиция задержала группу вероятных киллеров под Одессой. Сейчас их обвиняют в нескольких преступлениях, в частности, в покушении на убийство. Все четверо являются гражданами балканских стран.

Как выяснили журналисты, с транспортировкой по территории Украины вероятным киллерам помогал бывший народный депутат Евгений Дейда. Сейчас он работает помощником руководителя полиции Киева. Для перевозки группы балканцев он привлек своих товарищей, в том числе действующих сотрудников полиции.

В документах, имеющихся в распоряжении журналистов, говорится, что двое полицейских, Ростислав Чернобровый и Семен Гордиенко, накануне покушения перевозили вероятных киллеров из Черновицкой области в Киев, а сразу после расстрела - из Киева в направлении Одессы на автомобиле "Тойота Секвойя". По дороге на Юг их задержали спецназовцы.

Полицейскому Семену Гордиенко удалось сбежать при задержании группы, а Ростислава Черноброва задержали, но впоследствии отпустили. Во время допросов они указали, что выполняли просьбу Евгения Дейды.

В распоряжении "Слидства.Инфо" есть показания самого Дейды. Он подтвердил, что просил своих товарищей помочь с транспортировкой иностранцев. И утверждал, что не знал, с какой целью балканцы приехали в Украину. Дейда якобы выполнял просьбу своего "знакомого из Польши" по имени Мачей. Кем является этот человек - журналистам установить не удалось.

Автомобиль "Тойота Секвойя", на котором перевозили группу вероятных киллеров, был зарегистрирован на человека из окружения бывшего народного депутата. После инцидента с балканцами машину продали.

Евгений Дейда отказался общаться с журналистами "Слидства.Инфо" на эту тему. Вместе с товарищами, Евгений Дейда имеет статус свидетеля по делу о покушении на Радое Звицера. Все они продолжают работать в киевской полиции.