Количество выполненных Украиной реформ поражает – чиновница Еврокомиссии

Заместительница гендиректора генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова заявила, что перечень выполненных Украиной реформ поражает, особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны в стране, сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот перечень реформ действительно поражает, особенно смотря на ситуацию в стране – в стране, которая находится в состоянии войны. Это не только военные действия, это также большая кампания по дезинформации, гибридная война. А также реформы, которые проводятся во время пандемии", – сказала она на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве.

В то же время Матернова отметила, что все же на данный момент сделано еще не все.

В частности, она обратила внимание на необходимость реформирования судебной системы, так как это является камнем преткновения как для улучшения инвестиционного климата, так и для граждан страны.

Также Матернова отметила необходимость улучшения корпоративного управления.

Известно, что правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.