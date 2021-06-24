Врач назвала способ вывести токсины из организма без лекарств
Среди особенно полезных напитков, употребление которых защищает организм от токсинов, помогая печени их выводить, а также способствует восстановлению органа, можно выделить морковный, тыквенный и свекольный соки. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская, сообщает Российская газета.
По словам врача, свекольный сок в чистом виде пить достаточно сложно, поэтому рекомендуется разбавлять его другими овощными соками. Специалист считает свеклу незаменимым для печени продуктом в рационе.
"Поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства", - объяснила Алина Будаковская, уточнив, что надо знать меру, в сутки это стакан объемом 250 миллилитров.