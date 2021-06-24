Врач назвала способ вывести токсины из организма без лекарств

Врач назвала способ вывести токсины из организма без лекарств

Среди особенно полезных напитков, употребление которых защищает организм от токсинов, помогая печени их выводить, а также способствует восстановлению органа, можно выделить морковный, тыквенный и свекольный соки. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская, сообщает Российская газета.

По словам врача, свекольный сок в чистом виде пить достаточно сложно, поэтому рекомендуется разбавлять его другими овощными соками.  Специалист считает свеклу незаменимым для печени продуктом в рационе.

"Поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства", - объяснила Алина Будаковская, уточнив, что надо знать меру, в сутки это стакан объемом 250 миллилитров.

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