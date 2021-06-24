Советы при покупке квартиры для молодой семьи

Молодая семья старается быстрее съехать от родителей. Это правильное решение, чтобы никто никому не мешал, ведь у молодежи и старшего поколения разные взгляды не только на жизнь, но и на обустройство жилища. При покупке квартиры стоит учесть множество факторов, чтобы жилье было комфортным и не слишком затратным, сообщает Деловая столица.

Как определиться с типом жилья

При покупке квартиры важными параметрами являются площадь апартаментов и планировка. При этом необходимо сверять реальную с той, которая прописана в документации. Иначе может получиться, что прежние владельцы осуществили незаконную перепланировку. А это в будущем может обернуться проблемой при продаже.

Выбирая размер жилья, стоит соотносить свой бюджет с площадью помещения, ведь коммунальные услуги будут съедать значительную его часть. Если молодожены не планируют в ближайшее время заводить детей, то нет смысла покупать сразу трехкомнатную квартиру, можно пожить в студии. В случае, когда дети скоро появятся, то оптимальный вариант – квартира на 3 комнаты. Пускай они будут небольшого размера, но это лучше, чем просторная двухкомнатная.

При выборе места расположения дома важно учесть транспортную развязку и удаленность от работы, наличие поблизости гаража, если у семьи есть автомобиль. Для постоянного проживания лучше, чтобы рядом были не только супермаркет, но и поликлиника, детский сад, школа.

Первичка или вторичка

У новостроек и квартир со вторичного рынка есть свои преимущества и недостатки. У старых построек главный плюс в том, что вокруг полностью сформирована инфраструктура. Но необходимо проверять тщательно документы, чтобы не оказалось, что в апартаментах прописаны несовершеннолетние дети, ведь их нельзя выселить даже по решению суда. Недвижимость по низкой стоимости может оказаться «проблемной»: с неадекватными соседями, постоянной сыростью, трещинами, странным запахом. Также вечная проблема старых домов – это коммуникации. Если в пределах квартиры их можно легко поменять, это вопрос денег, то замена общих стояков – проблема еще та.

В новых домах квартиры отличаются, как правило, более удачной современной планировкой. Можно рассчитывать, что по соседству будут такие же молодые семьи с детьми. Но есть и свои минусы:

Новостройка – это минимум год постоянных ремонтов и шума, проседание дома, что может вызвать проблемы с отделкой. Придется сразу же вложить средства в ремонт. Не всегда поблизости застроек есть школа и садик, зеленая зона. Часто рядом строятся соседние дома, из-за чего нет подъездной дороги.

Зато новостройки идут с подземным паркингом, в них все коммуникации новые.

Квартира под выплату от застройщика или ипотека

Ипотека – это кредит, который выдается банком строго под покупку недвижимости. Преимущества этого варианта:

В ипотеку можно купить апартаменты на первичном или вторичном рынке.

В квартире можно сразу жить, постепенно выплачивая кредит частями.

Рассрочка может быть сроком до 30 лет.

Без справки о доходах банк кредит не выдаст, к тому же возьмет определенную комиссию. В первый год выплаты при классическом варианте большие.

Рассрочка от застройщика – это возможность приобрести апартаменты в новостройке на выгодных условиях:

Невысокий процент выплат, если сравнить с ипотекой;

При неуплате суммы деньги возвращаются, это предусматривается договором с застройщиком;

За оформление рассрочки взимается небольшая комиссия.

Однако рассрочка предполагает короткий срок выплаты всей суммы, чаще не более 2 лет. Застройщик оставляет за собой право повышать стоимость и цену часто фиксирует в валюте, так что из-за колебаний в курсе квартира может обойтись дороже, чем изначально планировалось. У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны, но для оформления рассрочки не нужна справка о доходах, поэтому такой вариант предпочтительнее для тех, кто хочет быстро получить апартаменты в собственность.