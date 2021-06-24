Укрзализныця запустила новый маршрут: соединит Авдеевку и Днепр

С сегодняшнего дня Авдеевку в Донецкой области и Днепр – соединит новый железнодорожный маршрут, сообщает Сегодня.

Время в пути – 4,5 часа. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.

Поезд № 826 будет отправляться из Днепра в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23.

Обратно поезд № 825 Авдеевка – Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Состав будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и другие.