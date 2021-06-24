Во Флориде недалеко от Майами-Бич обрушилось многоэтажное здание

Во Флориде власти небольшого прибрежного городка Серфсайд заявили, что утром в округе Майами-Дейд частично обрушилось многоэтажное здание, пишут иностранные СМИ.

Здание расположено примерно в 6 милях от Майами-Бич. По данным полицейского управления, для оказания помощи были задействованы многочисленные полицейские и пожарные департаменты со всего округа.

Пожарно-спасательная служба сообщила, что направила на место происшествия более 80 единиц техники. Неизвестно, что стало причиной обрушения и есть ли жертвы.