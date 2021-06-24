Когда продажи электромобилей превысят показатели авто с ДВС

Консалтинговая компания Ernst & Young (EY), используя средства прогнозирования на базе искусственного интеллекта, предсказала, что в 2033 году электромобили обойдут по продажам традиционные машины. Пока это касается только крупнейших рынков: Европы, США и Китая. Также ИИ рассчитал, что к 2045-му доля новых машин с ДВС в мировом масштабе снизится до менее чем одного процента, сообщает Autoconsulting.

На руку производителям будут и ужесточающиеся нормы вредных выбросов, и введение санкций и повышенных налогов для покупателей «неэкологичного» транспорта.

Электромобили обгонят по продажам машины с ДВС на пять лет раньше, чем предполагалось изначально, свидетельствует из исследования EY. Разумеется, речь идет только о ключевых мировых рынках. В Европе, к примеру, это произойдет уже в 2028 году. В Китае и США — к 2033-му и 2036-му соответственно.

Драйверами популярности электрокаров станут новые законодательные инициативы в области экологии, а также интерес со стороны покупателей. По данным EY, под влиянием пандемии люди чаще отказываются от каршеринга в пользу личного транспорта, причем 30 процентов опрошенных хотели бы водить электрокара.

В исследовании также говорится, что Европа будет лидером по продаже электромобилей вплоть до 2031 года, пока это место не займет Китай. Между тем доля машин с ДВС даже через пять лет будет все еще высока — две третьих от общего объема. Но к 2030-му она снизится до менее чем 50 процентов. Требования в отношении выбросов парниковых газов будут ужесточаться, а значит компаниям придется активнее выводить на рынок новые батарейные модели и отказываться от машин с традиционными силовыми установками.