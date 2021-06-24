В Харькове на аттракционе застряли полтора десятка отдыхающих с детьми

В среду, 23 июня, в Харькове 14 человек зависли на аттракционе "Канатная дорога" в парке им. Горького из-за технической неисправности, ссылаясь на ﻿пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщает Телеграф.

На место тут же выехали спасатели. К моменту подачи электрического тока на аттракцион они успели снять с одной кабинки двух человек – мать с ребенком – с помощью автолестницы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко, электропитание пропало в результате аварии на подстанции "Харьковоблэнерго". Из-за отсутствия электропитания аттракцион перестал работать. На момент остановки на "канатке" находились 14 человек.

"Сотрудники парка включили резервный бензиновый двигатель, который позволяет медленно двигать кабинки по "канатке", – рассказал Андрей Кравченко.

На момент прибытия спасателей работники парка успели снять с аттракциона десять человек.