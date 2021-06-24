Более двух третей молодых украинцев не хотят работать по специальности

Несмотря на то что 31% участников ВНО в этом году не сдали тест по математике, большинство абитуриентов и студентов планируют работать в сфере розничной торговли, продажи и закупок, надеясь при этом получать зарплату на уровне 5-10 тыс. грн, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные опроса портала OLX Работа.

Как отмечается, меньше всего украинская молодежь планирует свою карьеру в научной области, авиации и военном деле. Родители преимущественно видят будущее своих детей в высокооплачиваемом IT и считают 10-15 тысяч гривен оптимальной зарплатой для первой работы.

В период летних каникул 2/3 молодежи ищут временный приработок, а 1/3 — постоянную работу. В то же время большинство — 40% — готовы работать за 5-10 тысяч гривен в месяц, 28% — за 10-15 тысяч гривен, 15% — от 15 тысяч гривен и больше.

Самые популярные 5 сфер среди молодежи выглядят так:

Торговля и продажи — 18%; Бары/рестораны/кафе — 17%; ИТ/телеком/компьютеры — 11%; Маркетинг/реклама/дизайн/SMM — 10%; Строительство — 6%.

Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке — только 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле — по 0,58% респондентов.

Согласно опросу, каждый третий взрослый хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый — чтобы они сами стали предпринимателями малого/среднего бизнеса, а каждый пятый — чтобы стали госслужащими. Меньше всего видят своих детей в сфере образования — 4%, стартапах — 5% и общественном секторе — 6%.

В то же время родители, среди которых большинство в возрасте 40-55 лет, не видят своих детей в рабочих специальностях, а исключительно "белыми воротничками".

Самые популярные 5 сфер для молодежи с позиции родителей выглядят так:

ИТ/телеком/компьютеры — 19% Медицина/фармация — 8% Юриспруденция и бухгалтерия — 8% Маркетинг/реклама/дизайн/SMM — 6% Культура и искусство — 6%

Интересно, что 42% родителей все еще активно приобщаются к процессу выбора специальности абитуриента, а 39% позволяют ребенку выбрать профессию самостоятельно. Ключевым фактором становится интерес к работе, оплата труда и востребованность профессии.

Каждый пятый взрослый считает, что для первой работы ее ребенка будет оптимальной зарплата в 20 тыс. Грн/месяц и больше. Такое же количество считает приемлемой 15-20 тыс. Грн. Однако, по мнению большинства родителей — 55% — хорошей оплатой для старта будет сумма от 5 до 15 тыс. Грн в месяц.

В опросе приняли участие более 5000 родителей и 1,5 тысячи молодежи (школьники старших классов, абитуриенты, студенты). О погрешность репрезентативности исследования не сообщается.