Елена Зеленская появилась на публике в трендовом костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме "Украина 30. Здоровая Украина". Она продемонстрировала эффетный деловой образ, появившись на сцене в классическом костюме зеленого цвета, который актуален в этом сезоне, сообщает Обозреватель.

Соответствующие снимки с мероприятия опубликованы на официальной странице Зеленской в Instagram. Свой образ она дополнила аккуратной укладкой и минимальным количеством макияжа, для которого использовала нежно-розовую помаду и коричневые тени.

Удлиненный пиджак был декорирован пуговицами золотого цвета, что добавляло еще больше шарма образу первой леди.