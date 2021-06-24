В Украине стартуют продажи обновленных кроссоверов BMW

Новые BMW X3 и BMW X4 отличают стильный дизайн и эргономичный интерьер с усовершенствованной информационно-развлекательной системой и высококачественной отделкой. Теперь новинки стали доступны в Украине, сообщает Autoconsulting.

Что нового?

• Стильная светодиодная оптика и новые варианты оформления бамперов.

• Стандартный дизайн экстерьера xLine.

• Новый дизайн колесных дисков и дополнительные варианты окраски кузова.

• Продуманная эргономика салона с новой архитектурой центральной консоли.

• BMW Live Cockpit c двумя вариантами центрального дисплея - диагональю 10,25 и 12,3 дюйма.

Что важно?

• Широкая гамма модификаций мощностью от 184 л.с. до 387 л.с.

• Новый BMW X3 доступен по цене от 1 240 000 грн.

• Новый BMW X4 доступен по цене от 1 451 000 грн.

Дизайн

Одна из характерных признаков новых BMW X3 и BMW X4 - выразительный дизайн обновленной передней оптики, высота которой уменьшилась на 10 мм. При этом уже в базовом оснащении на BMW X3 и BMW X4 устанавливаются полностью светодиодные фары, а в качестве опции доступны лазерные фары.

Задние светодиодные фонари получили обновленную графику с черной окантовкой и более узким рисунком световых элементов. Фирменная решетка радиатора BMW стала больше и теперь представляет собой единый элемент.

Передняя часть нового BMW X4 имеет много общего с BMW X3, однако отличается индивидуальной сетчатой решеткой радиатора, знакомой с других спортивных моделей BMW. Узкие задние фонари дополнительно подчеркивают ширину и атлетичнисть кузова.

Линейка цветов новых BMW X3 и BMW X4 включает восемь вариантов окраски кузова. Эксклюзивно в гамме BMW X4 присутствует новый цвет Красный Пьемонт металлик. Впервые для обеих моделей дополнительно можно выбрать варианты из линейки цветов BMW Individual, включая цвета c морозным эффектом.

Особенности интерьера

Дизайн интерьера новых BMW X3 и BMW X4 приятно удивляет качеством отделочных материалов, продуманной фурнитурой и большим количеством технологических решений. Каждая деталь: от оформления центральной консоли к опционального комфортного освещения салона или панорамной стеклянной крыши - усиливает общее ощущение комфорта.

В стандартном исполнении модели оснащаются комплексом BMW Live Cockpit Plus с комбинацией приборов в стиле Black Panel и 5,1-дюймовым информационным дисплеем, а также центральным дисплеем с диагональю 10,25 дюйма.

Новая центральная консоль идентична той, которая используется в моделях BMW 3 серии и BMW 4 серии. На ней удобно расположены различные элементы управления, включая селектор коробки передач, контроллер BMW, а также кнопки запуска двигателя, системы start / stop и электронного стояночного тормоза.

Обивка салона Sensatec с перфорацией может быть выполнена в цветах «Бежевый Канберра», «Красный Такора», «Коньяк» и «Черный».

Стандартный объем багажного отделения BMW X3 составляет 550 л и может быть увеличен до 1600 л. Объем багажника BMW X4 варьируется в диапазоне от стандартных 525 л до максимальных 1430 л.

Ключевые характеристики и агрегаты

Версии BMW X3 xDrive20i и BMW X4 xDrive20i оснащены эффективным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 300 Н•м. Силовой агрегат BMW X3 xDrive30i и BMW X4 xDrive30i развивает 249 л.с. и 350 Н•м.

Рядный шестицилиндровый двигатель, который устанавливается на BMW X3 M40i и BMW X4 M40i, обеспечивает мощность 387 л.с. и крутящий момент 500 Н•м. При этом время разгона с 0 до 100 км/ч в версии M Performance составляет всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Линейка дизельных агрегатов BMW X3 и BMW X4 представлена двумя двигателями, каждый из которых объединяет замечательную тягу с умеренным расходом топлива. Оба агрегата объединяют система двойного турбонаддува с изменяемой геометрией турбин, а также система прямого впрыска топлива под высоким давлением - от 2500 до 2700 бар.

Силовая установка версий BMW X3 xDrive20d и BMW X4 xDrive20d развивает 190 л.с. и 400 Н•м. Новые BMW X3 xDrive30d и BMW X4 xDrive30d приводятся в движение рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с., крутящий момент которого составляет 620 Н•м.

Все версии новых BMW X3 и BMW X4 оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и системой полного привода BMW xDrive. Опционально доступна спортивная автоматическая коробка передач Steptronic с подрулевыми переключателями.

Варианты исполнения

Большой список стандартного оборудования и гармоничный состав доступных комплектаций значительно упрощают процесс выбора новых BMW X3 и BMW Х4 на основе индивидуальных предпочтений.

Стартовая комплектация Base содержит линию обработки экстерьера xLine, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары, динамический круиз-контроль, BMW Live Cockpit Plus, автоматический климат-контроль для 3 зон, спортивное рулевое колесо, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира , а также автоматический привод багажника и сигнализацию аварийного сближения при парковке.

Новый BMW X4 в базовом исполнении в дополнение к этому оснащается адаптивными светодиодными фарами с системой управления дальним светом, адаптивным спортивным рулевым управлением и спортивной подвеской М.

Системы помощи водителю

Новые BMW X3 и BMW X4 также объединяет широкий перечень доступных систем помощи водителю. Дополнительный пакет «Активная безопасность» включает в себя комплекс защитных мер для пассажиров в случае неизбежности аварийной ситуации.

Опциональный Ассистент управления содержит систему предупреждения о выезде из занимаемой полосы движения, ассистент перестроения, систему предотвращения фронтальных столкновений с функциями распознавания пешеходов и торможения, а также систему помощи при движении задним ходом с предупреждением о препятствиях, которые приближаются в поперечном направлении.

Ассистент парковки Plus предлагает набор вспомогательных систем, работающих на основе камер и ультразвуковых датчиков. В этот пакет также включены функции кругового обзора и дистанционного 3D-обзора, позволяет удаленно просматривать изображение окружающей обстановки вокруг автомобиля на мобильном устройстве.