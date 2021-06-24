Австралия решила полностью отказаться от вакцины AstraZeneca

Глава правительственной группы Австралии по борьбе с COVID-19, генерал-лейтенант Джон Фрюэн заявил, что вакцину Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca выведут из национальной программы вакцинации и снимут с производства в стране к концу этого года, сообщает УНИАН.

Причиной этого стал запрет на применение препарата для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов. При этом планируется увеличить поставки вакцин компаний Pfizer и Moderna.

"Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала, а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer и Moderna" , - сказал Фрюэн на онлайн-брифинге.

По его словам, с октября планируется еженедельно прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer и германской BioNTech.

При этом во второй половине сентября в Австралию начнет поступать препарат американской компании Moderna, с октября его будет получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев в неделю.