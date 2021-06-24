Модные платья и топы на тонких бретелях-спагетти

Бельевой стиль сегодня особенно популярен. Дизайнеры предлагают в одежде использовать тонкие бретели. Чаще всего тонкие бретельки украшают летние сарафаны, вечерние платья, майки и всевозможные топы, сообщает Mylitta.

Выбирать изделия необходимо с учетом особенностей своей фигуры, чтобы скрыть недостатки или чрезмерное обнажение. Начните с правильного выбира подходящего белья. Нижнее белье не должно просвечиваться и выделяться в виде рубчиков, швов и кружевных узоров, а бюстгальтер следует выбирать без бретелек.

фото Chanel, Giambattista Valli, Giorgio Armani

Разновидность бретелек позволяет любое платье с простым кроем преподнести совсем иначе, с новым взглядом и новым решением в образе.

Alberta Ferretti

Кроме платьев, с нарастающим успехом в наши образы входят бра-топы и кроп-топы, и к этим изделиям, утверждают дизайнеры, подойдут тонкие бретельки.