Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

Сегодня, 24 июня, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом свидетельствует ценовой мониторинг рынка Консалтинговой группы "А-95, сообщает Enkorr.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 28,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.

Отметим, что до сегодняшнего дня эта розничная сеть никак не реагировала на уровень предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством со средины мая.