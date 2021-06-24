Биткоин-биржа Binance запустила NFT-маркеплейс
Биткоин-биржа Binance запустила платформу NFT - невзаимозаменяемых токенов, сообщает ForkLog.
Пользователи Binance NFT получили возможность участвовать в первом премиальном аукционе под названием Genesis, покупать произведения, выпущенные по программе 100 creators, и торговать токенами на маркетлейсе.
Дебютной коллекцией на площадке Mystery Box станет tokidoki (в переводе японского — иногда), которая включает 16 знаковых произведений, в их числе — три эксклюзивных персонажа с логотипом Binance.