Биткоин-биржа Binance запустила NFT-маркеплейс

Биткоин-биржа Binance запустила платформу NFT - невзаимозаменяемых токенов, сообщает ForkLog.

The #Binance NFT marketplace is now live!



Throughout the day we'll be launching mystery boxes, auctions, premium events, promotions and much more.



Stay tuned - today is a big day for @TheBinanceNFT.



➡️ https://t.co/7Mqmtxi31X pic.twitter.com/tQImV2wZqO — Binance (@binance) June 24, 2021

Пользователи Binance NFT получили возможность участвовать в первом премиальном аукционе под названием Genesis, покупать произведения, выпущенные по программе 100 creators, и торговать токенами на маркетлейсе.

Данные: Binance NFT

Дебютной коллекцией на площадке Mystery Box станет tokidoki (в переводе японского — иногда), которая включает 16 знаковых произведений, в их числе — три эксклюзивных персонажа с логотипом Binance.