Правоохранители проводят массовые обыски в компании АВК
Правоохранители Днепропетровской области проводят массовые обыски на производстве кондитерских изделий "АВК Конфекшинэри", которое находится в пгт. Слобожанское, сообщает UBR.
Разрешение на десятки обысков и арест счетов предприятия выдал Дзержинский районный суд Кривого Рога. Об этом сообщил основатель и СЕО компании АВК Владимир Авраменко. Он назвал уголовное дело против компании
"сфабрикованным", а действия начальства правоохранительных органов –
"давлением на бизнес".
"На прошлой неделе я узнал, что 90-е не закончились. Оказалось, что по сфабрикованному Днепропетровской областной прокуратурой уголовному делу судья… без дополнительных проверок, вслепую, выдал 33 постановления на проведение обысков, аресты счетов предприятия", – сообщил Авраменко.
По его словам, работа предприятия на протяжении пяти дней парализована. Вследствие давления на компанию сотрудники
"получили эмоциональный и моральный ущерб".
Авраменко сообщил, что действия прокурора и следователя обжаловали в Госбюро расследований. А действия судьи – в Высшем совете правосудия.
"Мы имеем сильную, четкую и открытую позицию в правовом поле. Скрывать нам нечего", – добавил основатель АВК.
Компания, на которой работает более 1000 человек, по словам Авраменко,
"отчисляет в бюджет огромные налоги".
Добавим, что кондитерская фабрика АВК, созданная в 1991 году, запустила новый завод в пригороде Днепра в июне 2020 года. Мощность производственных линий позволяет выпускать 1800 т продукции в месяц.