Правоохранители проводят массовые обыски в компании АВК

Правоохранители Днепропетровской области проводят массовые обыски на производстве кондитерских изделий "АВК Конфекшинэри", которое находится в пгт. Слобожанское, сообщает UBR.

Разрешение на десятки обысков и арест счетов предприятия выдал Дзержинский районный суд Кривого Рога. Об этом сообщил основатель и СЕО компании АВК Владимир Авраменко. Он назвал уголовное дело против компании "сфабрикованным" , а действия начальства правоохранительных органов – "давлением на бизнес" .

"На прошлой неделе я узнал, что 90-е не закончились. Оказалось, что по сфабрикованному Днепропетровской областной прокуратурой уголовному делу судья… без дополнительных проверок, вслепую, выдал 33 постановления на проведение обысков, аресты счетов предприятия" , – сообщил Авраменко.

По его словам, работа предприятия на протяжении пяти дней парализована. Вследствие давления на компанию сотрудники "получили эмоциональный и моральный ущерб" .

Авраменко сообщил, что действия прокурора и следователя обжаловали в Госбюро расследований. А действия судьи – в Высшем совете правосудия.

"Мы имеем сильную, четкую и открытую позицию в правовом поле. Скрывать нам нечего", – добавил основатель АВК.

Компания, на которой работает более 1000 человек, по словам Авраменко, "отчисляет в бюджет огромные налоги" .

Добавим, что кондитерская фабрика АВК, созданная в 1991 году, запустила новый завод в пригороде Днепра в июне 2020 года. Мощность производственных линий позволяет выпускать 1800 т продукции в месяц.