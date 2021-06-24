Дубинский назвал Зеленского Карабасом-Барабасом, а СНБО – кукольным театром

Совет национальной безопасности и обороны — это кукольный театр, потешное собрание людей, которые принимают только то, что решит лично президент Украины Владимир Зеленский, сказал в эфире телеканала НАШ исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский, сообщает Деловая столица.

"Он и прокурор, он и суд, он и генпрокурор, он и глава СБУ — все он. Когда вы сейчас говорите, что Совет национальной безопасности и Данилов что-то там приняли, вы говорите всего лишь о кукольном театре. Это потешное собрание людей, которые принимают только то, что решит лично Зеленский. Если почитать закон о СНБО, то там написано, что весь его состав формируется президентом Украины. И какой бы там состав ни был, не будут принимать решения, которые нужны президенту, он этот состав поменяет", — отметил нардеп.

Также он назвал Зеленского диктатором.

"Это трагикомическая диктатура, но это диктатура. Потому что он уже собой подменил любые государственные органы, которые созданы в любой демократической стране для принятия справедливых решений. Может ли человек рассчитывать на справедливый суд, когда парламентарий "Слуги народа" выносит законопроект, в котором оспаривать санкции нельзя. Они его вносят, потому что по закону о санкциях нельзя вводить против граждан Украины, если они не террористы. Их нельзя вводить против людей, граждан Украины, которые не обвиняются судом ни в чем. Это кукольный театр: Буратино, Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас — это у нас Владимир Зеленский. Он крутит этими куклами как хочет", — подытожил Дубинский.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в санкционных списках, которые утверждает Совет национальной безопасности и обороны, нет ни одного случайного человека, поскольку по каждому лицу проводят тщательную проверку.