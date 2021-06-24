В Украине стало хуже со стартапами: мировой рейтинг

Украина после введения в 2020 году налога для стартапов потеряла пять пунктов в списке лучших стран для запуска стартапа. Страна опустилась с 29-го на 34-е место в ежегодном рейтинге Global Startup Ecosystem 2021 от StartupBlink, сообщает Сегодня.

Лидером рейтинга остались США. Не поменялись и другие страны из ТОП-5 рейтинга – Великобритания, Израиль, Канада и Германия.

В рейтинг тысячи лучших городов для стартапов вошли шесть украинских: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Тернополь, Днепр. Среди них выше всех расположился Киев. При этом столица Украины потеряла сразу 16 пунктов, расположившись на 48-м месте в мировом списке.

Одесса опустилась с 356-го на 394-е место (-38 позиций), Харьков — с 431-го на 513-е (-72), Тернополь — с 724-го на 787-е (-63), Днепр — с 803-го на 883-е (-80). Львов при этом стал единственным городом Украины, который врос в рейтинге – плюс 99 строчек, 225-е место в рейтинге.