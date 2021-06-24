В Индии мышьяк отравляет сельские районы

В Индии эксперты в области экологии предупреждают, что "назревает кризис", поскольку загрязненная мышьяком вода подвергает сельских жителей повышенному риску рака и влияет на развитие детского мозга, пишут иностранные СМИ.

Члены фермерской семьи Панкадж Рай умирали от рака последние 20 лет. В 2017 году 25-летний сын отвез своего отца, Ганеша, в онкологический институт. У Ганеша был рак почки 4 стадии. Но доктор также определил серьезные повреждения кожи на теле как признаки отравления мышьяком. У сестры Панкаджа и нескольких сельских жителей также были кожные поражения и проблемы с желудком.

Команда исследователей посетила дом семьи Панкадж Рай в деревне Сабалпур. Они проанализировали образцы подземных вод и взяли образцы волос, в которых может накапливаться мышьяк при длительном воздействии.

В апреле они опубликовали свои выводы. Было обнаружено высокий уровень мышьяка в грунтовых водах - 244 мкг/л. Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения предел - 10 мкг/л. Почти 90% образцов волос имели уровни выше допустимых.

Команда ученых во главе с Ашок Кумаром Гош, ученым и председателем Совета по контролю за загрязнением штата Бихар, также обнаружила, что шесть человек, участвовавших в их исследовании, умерли от рака.

Отметим, что мышьяк внесен ВОЗ в список 10 химических веществ, вызывающих серьезную опасность для здоровья. Около 300 миллионов человек во всем мире страдают от загрязненных мышьяком грунтовых вод; главные из них - жители Индии и Бангладеш.

Загрязнение мышьяком в общинах по всей Индии увеличилось на 145% за последние пять лет. Повышенные уровни мышьяка в грунтовых водах также связаны с неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими серьезными проблемами со здоровьем.

Исследования показали, что воздействие мышьяка может повлиять на развитие мозга, ухудшить память и интеллект у детей.

Правительство штата Бихар заявляет, что создаст рабочую группу для предотвращения отравления мышьяком. Они также запустили проект har ghar nal ka jal (водопроводная вода для каждого дома), цель которого - обеспечить чистую и безопасную водопроводную воду.