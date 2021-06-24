Два ведущих футболиста покинули луганскую "Зарю"

Полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули луганскую Зарю, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал гендиректор "Зари" Станислав Оганов, передает официальный сайт клуба﻿.

У обоих игроков закончились контракты с клубом.

"С Юрченко и Иванисеней мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в "Заре" завершена и они продолжат карьеру в других клубах" , - сказал Оганов.

27-летний Юрченко выступал за "Зарю" с лета 2019 года. Он провел в составе луганского клуба 68 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

27-летний Иванисеня также провел в "Заре" два года. В его активе 6 голов и 2 ассиста в 67 матчах за клуб.

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