Топ-15 автомобилей из США в Украине
В Украине легковые автомобили из США заняли 16% рынка. Ежемесячно их количество только растет, сообщает Обозреватель.
Сейчас в стране доступно более 25 000 машин из Америки. Сайт собрал список из моделей, которые предлагают чаще всего. Ниже будет отмечаться количество предложений по продаже авто, его самый популярный год выпуска и средняя цена.
Больше всего в стране есть Volkswagen Passat. В продаже доступно более 1300 единиц этой модели. Чаще всего украинцы выбирали модель 2016 года выпуска, а средняя цена автомобиля – 15 200 долларов.
На второй позиции по количеству предложений – Ford Fusion, которого доступно более 1200 единиц. Больше всего в Украине выбирали авто 2015 года выпуска. Средняя его цена – 12 100 долларов.
Также в топ-3 попал Volkswagen Jetta, которого продают более 1100 единиц. Чаще всего в стране покупали модель 2015 года выпуска. Средняя цена – 10 700 долларов.
Далее список выглядит так:
- Ford Focus: в продаже более 950 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $9200
- Nissan Rogue: в продаже более 850 единиц, чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена – $16 300
- Hyundai Sonata: в продаже более 680 единиц, чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена – $12 500
- Toyota Camry: в продаже более 650 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $14 200
- Ford Escape: в продаже более 500 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $13 100
- BMW X5: в продаже более 480 единиц, чаще всего покупали авто 2012 года выпуска, средняя цена – $18 800
- Nissan Leaf: в продаже более 470 единиц, чаще всего покупали авто 2013 года выпуска, средняя цена – $9000
- BMW 3 series: в продаже более 440 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $17 600
- Hyundai Elantra: в продаже более 420 единиц, чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена – $11 200
- BMW 5 series: в продаже более 420 единиц, чаще всего покупали авто 2012 года выпуска, средняя цена – $16 600
- Volkswagen Tiguan в продаже более 400 единиц, чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена – $20 600
- Kia Optima: в продаже более 400 единиц, чаще всего покупали авто 2014 года выпуска, средняя цена – $9900.
Отметим, что если вы запланировали покупать автомобиль из США, сначала начинайте искать предложения с проверенным VIN-кодом. Кроме информации в объявлении стоит заказать и дополнительную, например, отчет Carfax.
Кроме того, стоит воздержаться от покупки машины, в которой произошло срабатывание хотя бы одного эйрбэга, или которая имела тяжелые повреждения передней части кузова и насыщена большим количеством узлов и систем. Впоследствии из-за этого могут появляться много проблем, которые будут дорого стоить.