Топ-15 автомобилей из США в Украине

В Украине легковые автомобили из США заняли 16% рынка. Ежемесячно их количество только растет, сообщает Обозреватель.

Сейчас в стране доступно более 25 000 машин из Америки. Сайт собрал список из моделей, которые предлагают чаще всего. Ниже будет отмечаться количество предложений по продаже авто, его самый популярный год выпуска и средняя цена.

В Украине продают более 1300 Volkswagen Passat из США. Источник: Википедия

Больше всего в стране есть Volkswagen Passat. В продаже доступно более 1300 единиц этой модели. Чаще всего украинцы выбирали модель 2016 года выпуска, а средняя цена автомобиля – 15 200 долларов.

На второй позиции по количеству предложений – Ford Fusion, которого доступно более 1200 единиц. Больше всего в Украине выбирали авто 2015 года выпуска. Средняя его цена – 12 100 долларов.

Также в топ-3 попал Volkswagen Jetta, которого продают более 1100 единиц. Чаще всего в стране покупали модель 2015 года выпуска. Средняя цена – 10 700 долларов.

Volkswagen Jetta – одно из самых доступных авто из Америки в Украине. Источник: Motor1

Далее список выглядит так:

Ford Focus: в продаже более 950 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $9200

Nissan Rogue: в продаже более 850 единиц, чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена – $16 300

Hyundai Sonata: в продаже более 680 единиц, чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена – $12 500

Toyota Camry: в продаже более 650 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $14 200

Ford Escape: в продаже более 500 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $13 100

BMW X5: в продаже более 480 единиц, чаще всего покупали авто 2012 года выпуска, средняя цена – $18 800

Nissan Leaf: в продаже более 470 единиц, чаще всего покупали авто 2013 года выпуска, средняя цена – $9000

BMW 3 series: в продаже более 440 единиц, чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена – $17 600

Hyundai Elantra: в продаже более 420 единиц, чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена – $11 200

BMW 5 series: в продаже более 420 единиц, чаще всего покупали авто 2012 года выпуска, средняя цена – $16 600

Volkswagen Tiguan в продаже более 400 единиц, чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена – $20 600

Kia Optima: в продаже более 400 единиц, чаще всего покупали авто 2014 года выпуска, средняя цена – $9900.

Чаще всего украинцы выбирали Kia Optima 2014 года. Источник: Википедия

Отметим, что если вы запланировали покупать автомобиль из США, сначала начинайте искать предложения с проверенным VIN-кодом. Кроме информации в объявлении стоит заказать и дополнительную, например, отчет Carfax.

Кроме того, стоит воздержаться от покупки машины, в которой произошло срабатывание хотя бы одного эйрбэга, или которая имела тяжелые повреждения передней части кузова и насыщена большим количеством узлов и систем. Впоследствии из-за этого могут появляться много проблем, которые будут дорого стоить.