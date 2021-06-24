В Киеве могут снести знак в честь дружбы с Москвой

Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского, необходимо демонтировать, считает народный депутат от "Европейской Солидарности" в КГС Олег Левченко, сообщает Вести.

Инициативу нардепа поддержала Комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

"На 8-м году войны, которую грубо и цинично развязала Россия на востоке нашего государства, после аннексии Крыма, акценты нужно расставлять особенно четко и понятно. Никакой дружбы с Россией нет, потому что РФ для Украины – враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этом вопросе", – говорит депутат.