Российские атлеты получили многолетние дисквалификации

Продолжаются допинговые расследования в отношении российских тяжелоатлетов. 12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление запрещенных препаратов, в отношении еще восьмерых спортсменов ведутся разбирательства, сообщает Сегодня.

В отчете о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA), представлены результаты расследований с 2009 по 2019 год.

Дисквалификацию на четыре года получили:

Двукратный чемпион мира и Европы, призер Олимпиады Руслан Албегов (+105 кг) Двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг) Двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг) Чемпион Европы Адам Малигов (94 кг) Магомед Абуев (+105 кг) Чингиз Могушков (+105 кг) Егор Климонов (96 кг) Чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг) Юлия Коновалова (75 кг)

Трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) отстранена от спорта на два года. Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба — 105 кг) — на шесть и восемь лет соответственно.

Разбирательства все еще ведутся в отношении двукратного чемпиона Европы Андрея Деманова (94 и 105 кг), Рината Киреева (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Феликса Халибекова (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира Оксаны Сливенко (69 кг), которая временно отстранена из-за допинга.