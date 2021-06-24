В столице впервые за долгое время не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве за прошедшие сутки обнаружили 223 инфицированных коронавирусом, впервые за долгое время летальных случаев не зафиксировано, сообщает Деловая столица.

Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 212 834.

По данным Кличко, за последние сутки заболели:

121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет,

87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

10 девочек от 8 месяцев до 17 лет;

5 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных COVID-19, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. Всего коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 54, в Днепровском — 41 и в Оболонском районе — 30 случаев.