Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу могут коснуться телеканала "Интер"

Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу могут коснуться телеканала "Интер"

Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу косвенно коснутся и его телеканала Интер.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Так, по сведениям СМИ, официальный сайт группы компаний Дмитрия Фирташа - Groupdf.com - прямо включает медийный бизнес в свои активы.

Отметим, что источники в СНБО сообщили, что пока прямых санкций на запрет вещания телеканала никто выдавать не будет.

В то же время, стоит отметить, что "поскольку канал финансируется компаниями Фирташа - у медиаресурса могут появиться проблемы с его финансированием".

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