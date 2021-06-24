Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу могут коснуться телеканала "Интер"

Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу косвенно коснутся и его телеканала Интер.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Так, по сведениям СМИ, официальный сайт группы компаний Дмитрия Фирташа - Groupdf.com - прямо включает медийный бизнес в свои активы.

Отметим, что источники в СНБО сообщили, что пока прямых санкций на запрет вещания телеканала никто выдавать не будет.