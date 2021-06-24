Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу могут коснуться телеканала "Интер"
Санкции по олигарху Дмитрию Фирташу косвенно коснутся и его телеканала Интер.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Так, по сведениям СМИ, официальный сайт группы компаний Дмитрия Фирташа - Groupdf.com - прямо включает медийный бизнес в свои активы.
Отметим, что источники в СНБО сообщили, что пока прямых санкций на запрет вещания телеканала никто выдавать не будет.
В то же время, стоит отметить, что
"поскольку канал финансируется компаниями Фирташа - у медиаресурса могут появиться проблемы с его финансированием".