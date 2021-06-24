Удобство и простота: как новичку выбрать подходящие рыболовные снасти

Удобство и простота: как новичку выбрать подходящие рыболовные снасти

Подобрать подходящее снаряжение для рыбалки бывает трудно даже опытному рыбаку. Выбор снастей и экипировки в магазинах огромный, а бюджет всегда ограничен, сообщает Профиль.

Как выбрать снаряжение для разных типов рыбалки?

Поплавочная ловля

Это самый простой вариант приобщиться к хобби, отмечают опытные любители рыбалки. Оснащение стоит недорого, а выбрать его достаточно просто.

  1. Удочка – не очень длинное телескопическое удилище с поводочной катушкой.
  2. Леска – мононить из синтетических материалов толщиной 0,12–0,15 мм. Для рыбалки в мутной воде лучше подойдет окрашенная в оттенки желтого, зеленого или коричневого леска.
  3. Поплавки – для начала стоит ограничиться веретенообразными с антеннами средней длины. Светящиеся насадки помогут во время ночной рыбалки.
  4. Грузила – простые в форме дробинки или оливки разных размеров.
  5. Крючки – лучше иметь запас разных форм и размеров от №2 до № 10, с разным цевьем и жалом.

Донная ловля

Для такой рыбалки также не нужно дорогое и сложное снаряжение, отмечают эксперты.

  1. Удилище – короткая и прочная удочка для простой донки, модель с гибкой вершинкой для фидера.
  2. Катушка – для донной ловли подойдет безынерционная модель.
  3. Грузила – удобнее всего использовать грузила-кормушки, в которые закладывается прикормка.
  4. Леска – такая же как для поплавочной ловли, синтетическая толщиной 0,12–0,15 мм.
  5. Крючки – с коротким цевьем, подходящие для ловли карповых рыб.
  6. Дополнительные приспособления – колокольчик, яркий поплавок или электронный сигнализатор поклевки.

Спиннинг

Опытные рыбаки советуют новичкам начинать с мелкой рыбы, а только потом переходить на щук или судаков. Соответствующим образом стоит выбирать первый спиннинг.

  1. Удилище – штекерное средней ценовой категории не длиннее 2,1 м. Диапазон приманок – от 1,5 до 12 г.
  2. Катушка – подойдет бюджетная безынерционная модель.
  3. Леска – обычная подходит плохо, лучше использовать более дорогой и удобный плетеный шнур.
  4. Поводок – нужен, если ловить на спиннинг щуку. Ее зубы легко перекусывают обычные шнуры.
  5. Приманки – самой большой популярностью пользуются воблеры. Рыба на них ловится хорошо, но качественные модели стоят дорого. Вращающиеся блесны нужны для мелкой щуки, окуней или голавля. Силиконовые твистеры и виброховосты требуют специальных офсетных крючков, которые привязываются к поводку, или же грузила с впаянным крючком (так называемой джиг-головки).

Снаряжение для всех

Любой метод рыбалки требует обстоятельного подхода, напоминают опытные рыбаки. Помимо снастей необходимо помнить и об остальном снаряжении.

  1. Одежда и обувь – удобные и непромокаемые. На затопленных и заболоченных местах нужны высокие сапоги-бродни.
  2. Подсачек с короткой или складной ручкой – поможет не упустить крупную добычу, которую не получается поднять на леске.
  3. Эхолот – поможет понять, какое на выбранном участке водоема дно.
  4. Удобные коробки-органайзеры для оснастки – в них поплавки и приманки не сломаются, леска не запутается, а крючки не потеряются.

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