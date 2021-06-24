Удобство и простота: как новичку выбрать подходящие рыболовные снасти
Подобрать подходящее снаряжение для рыбалки бывает трудно даже опытному рыбаку. Выбор снастей и экипировки в магазинах огромный, а бюджет всегда ограничен, сообщает Профиль.
Как выбрать снаряжение для разных типов рыбалки?
Поплавочная ловля
Это самый простой вариант приобщиться к хобби, отмечают опытные любители рыбалки. Оснащение стоит недорого, а выбрать его достаточно просто.
- Удочка – не очень длинное телескопическое удилище с поводочной катушкой.
- Леска – мононить из синтетических материалов толщиной 0,12–0,15 мм. Для рыбалки в мутной воде лучше подойдет окрашенная в оттенки желтого, зеленого или коричневого леска.
- Поплавки – для начала стоит ограничиться веретенообразными с антеннами средней длины. Светящиеся насадки помогут во время ночной рыбалки.
- Грузила – простые в форме дробинки или оливки разных размеров.
- Крючки – лучше иметь запас разных форм и размеров от №2 до № 10, с разным цевьем и жалом.
Донная ловля
Для такой рыбалки также не нужно дорогое и сложное снаряжение, отмечают эксперты.
- Удилище – короткая и прочная удочка для простой донки, модель с гибкой вершинкой для фидера.
- Катушка – для донной ловли подойдет безынерционная модель.
- Грузила – удобнее всего использовать грузила-кормушки, в которые закладывается прикормка.
- Леска – такая же как для поплавочной ловли, синтетическая толщиной 0,12–0,15 мм.
- Крючки – с коротким цевьем, подходящие для ловли карповых рыб.
- Дополнительные приспособления – колокольчик, яркий поплавок или электронный сигнализатор поклевки.
Спиннинг
Опытные рыбаки советуют новичкам начинать с мелкой рыбы, а только потом переходить на щук или судаков. Соответствующим образом стоит выбирать первый спиннинг.
- Удилище – штекерное средней ценовой категории не длиннее 2,1 м. Диапазон приманок – от 1,5 до 12 г.
- Катушка – подойдет бюджетная безынерционная модель.
- Леска – обычная подходит плохо, лучше использовать более дорогой и удобный плетеный шнур.
- Поводок – нужен, если ловить на спиннинг щуку. Ее зубы легко перекусывают обычные шнуры.
- Приманки – самой большой популярностью пользуются воблеры. Рыба на них ловится хорошо, но качественные модели стоят дорого. Вращающиеся блесны нужны для мелкой щуки, окуней или голавля. Силиконовые твистеры и виброховосты требуют специальных офсетных крючков, которые привязываются к поводку, или же грузила с впаянным крючком (так называемой джиг-головки).
Снаряжение для всех
Любой метод рыбалки требует обстоятельного подхода, напоминают опытные рыбаки. Помимо снастей необходимо помнить и об остальном снаряжении.
- Одежда и обувь – удобные и непромокаемые. На затопленных и заболоченных местах нужны высокие сапоги-бродни.
- Подсачек с короткой или складной ручкой – поможет не упустить крупную добычу, которую не получается поднять на леске.
- Эхолот – поможет понять, какое на выбранном участке водоема дно.
- Удобные коробки-органайзеры для оснастки – в них поплавки и приманки не сломаются, леска не запутается, а крючки не потеряются.