Удобство и простота: как новичку выбрать подходящие рыболовные снасти

Подобрать подходящее снаряжение для рыбалки бывает трудно даже опытному рыбаку. Выбор снастей и экипировки в магазинах огромный, а бюджет всегда ограничен, сообщает Профиль.

Как выбрать снаряжение для разных типов рыбалки?

Поплавочная ловля

Это самый простой вариант приобщиться к хобби, отмечают опытные любители рыбалки. Оснащение стоит недорого, а выбрать его достаточно просто.

Удочка – не очень длинное телескопическое удилище с поводочной катушкой. Леска – мононить из синтетических материалов толщиной 0,12–0,15 мм. Для рыбалки в мутной воде лучше подойдет окрашенная в оттенки желтого, зеленого или коричневого леска. Поплавки – для начала стоит ограничиться веретенообразными с антеннами средней длины. Светящиеся насадки помогут во время ночной рыбалки. Грузила – простые в форме дробинки или оливки разных размеров. Крючки – лучше иметь запас разных форм и размеров от №2 до № 10, с разным цевьем и жалом.

Донная ловля

Для такой рыбалки также не нужно дорогое и сложное снаряжение, отмечают эксперты.

Удилище – короткая и прочная удочка для простой донки, модель с гибкой вершинкой для фидера. Катушка – для донной ловли подойдет безынерционная модель. Грузила – удобнее всего использовать грузила-кормушки, в которые закладывается прикормка. Леска – такая же как для поплавочной ловли, синтетическая толщиной 0,12–0,15 мм. Крючки – с коротким цевьем, подходящие для ловли карповых рыб. Дополнительные приспособления – колокольчик, яркий поплавок или электронный сигнализатор поклевки.

Спиннинг

Опытные рыбаки советуют новичкам начинать с мелкой рыбы, а только потом переходить на щук или судаков. Соответствующим образом стоит выбирать первый спиннинг.

Удилище – штекерное средней ценовой категории не длиннее 2,1 м. Диапазон приманок – от 1,5 до 12 г. Катушка – подойдет бюджетная безынерционная модель. Леска – обычная подходит плохо, лучше использовать более дорогой и удобный плетеный шнур. Поводок – нужен, если ловить на спиннинг щуку. Ее зубы легко перекусывают обычные шнуры. Приманки – самой большой популярностью пользуются воблеры. Рыба на них ловится хорошо, но качественные модели стоят дорого. Вращающиеся блесны нужны для мелкой щуки, окуней или голавля. Силиконовые твистеры и виброховосты требуют специальных офсетных крючков, которые привязываются к поводку, или же грузила с впаянным крючком (так называемой джиг-головки).

Снаряжение для всех

Любой метод рыбалки требует обстоятельного подхода, напоминают опытные рыбаки. Помимо снастей необходимо помнить и об остальном снаряжении.