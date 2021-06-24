В Украине хотят открыть телеканал, посвященный здоровью

В Украине планируют активную информационную кампанию о здоровье и здоровом образе жизни, в частности запуск отдельного телеканала, заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Матиенко на форуме "Украина 30. Здоровая Украина, сообщает Укринформ.

"Наша задача – информировать украинцев из всех источников: и по телевизору, и с билбордов, и из интернета, и через лидеров мнений, газеты, журналы и т. д. Мы будем кричать об этом громко, целые программы государственные запустим, я так думаю, в ближайшее время отдельный телевизионный канал, который будет говорить только о здоровье и здоровом образе жизни", – сказал Матиенко.

Он отметил, что нужно информировать украинцев о необходимости вести активный образ жизни, выполнять необходимый объем физических упражнений, о вреде курения и употребления алкоголя, наркотиков, о важности соблюдения режима сна и отдыха и тому подобное.

"Мы должны забрать у украинцев отговорку "я не знал, поэтому я не делал", – отметил советник руководителя ОП.

Президент Владимир Зеленский 22 июня представил общенациональную программу "Здоровая Украина", целью которой является увеличение продолжительности жизни украинцев.