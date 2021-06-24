Ученые вывели квантовую электронику на новый уровень

Материал, состоящий из атомарно тонких слоев углерода, преобразовали в три полезных электронных устройств, сообщает Корреспондент.

Ученые из Массачусетского технологического института перевели материал, состоящий из атомарно тонких слоев углерода, в несколько электронных устройств. Об этом пишет издание news.mit.edu﻿.

Отмечается, что новая разработка поможет создать совершенно новое поколение квантовых электронных устройств.

Материал под названием графена вызвал резкий интерес в 2004 году интерес. Тогда выяснилось, что он прочнее алмаза, а также прозрачен и эластичен, легко проводит как тепло, так и электричество.

Теперь ученым из MIT удалось наделить его еще несколькими свойствами. Он стал сверхпроводящим, изоляционным и полупроводниковым. Это позволяет создать из него полноценную электронную схему, преимущество которых в том, что они сделаны из одного электрически настраиваемого материала.

Кроме этого, из графена можно будет создавать первый кубит с перестраиваемым напряжением из одного материала для применения в будущих квантовых компьютерах.

Напомним, ранее международной группе ученых удалось создать устройство, генерирующее поток случайных чисел с помощью принципов неопределенности квантовой механики. Данная разработка, как говорят авторы, в будущем может быть использована для создания надежных систем кодирования данных.