В Кирилловке полицейские спасли детей, которых уносило в открытое море
Неотложные меры по спасению братьев провели работники сектора полицейской деятельности на воде Запорожского районного управления полиции, которые в настоящее время несут службу в курортной Кирилловке. Дети возвращены родителям невредимыми, сообщает НПУ.
Сегодня, 24 июня, в 8:30 в дежурную часть отдела полиции №1 Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.
Не теряя времени, правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих из водной ловушки и доставили на берег невредимыми.
Чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.