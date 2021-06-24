НАПК начало проверку деклараций нардепов
Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) начало проверку ряда народных депутатов как в порядке очередности, так и на основании мониторинга образа жизни, сообщает Страна.ua.
Так, по порядку очередности НАПК взяло в проверку декларации таких семи народных депутатов:
- Тарута Сергей Алексеевич
- Яценко Антон Владимирович
- Завитневич Александр Михайлович
- Торохтий Богдан Григорьевич
- Зуев Максим Сергеевич
- Жупанин Андрей Викторович
- Ионова Мария Николаевна
В то же время в связи с высоким рейтингом риска по результатам автоматического анализа данных в декларациях компьютером начата проверка декларации нардепа Клименко Юлии Леонидовны.
По результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку декларации депутата Волынца Михаила Яковлевича.
Также в проверке находятся декларации следующих нардепов:
- Скороход Анна Константиновна
- Дубинский Александр Анатольевич
- Борт Виталий Петрович
- Шуляк Елена Алексеевна
- Скичко Александр Александрович (экс-нардеп, ныне председатель Черкасской ОГА)
- Холодов Андрей Иванович
- Порошенко Петр Алексеевич
- Суркис Григорий Михайлович
- Абрамович Игорь Александрович
- Ивахив Степан Петрович
- Фельдман Александр Борисович
- Новинский Вадим Владиславович
- Столар Вадим Михайлович
- Ефимов Максим Викторович
- Богданец Андрей Владимирович
- Пасечный Александр Станиславович
- Юраш Святослав Андреевич
- Киссе Антон Иванович
- Нагорняк Сергей Владимирович
- Герасимов Артур Владимирович
- Джемилев Мустафа
- Козак Тарас Романович
- Шкрум Алена Ивановна
- Тимошенко Юлия Владимировна
- Наталуха Дмитрий Андреевич
- Нагаевский Артем Сергеевич
- Юнаков Иван Сергеевич
- Аристов Юрий Юрьевич
- Ясько Елизавета Алексеевна
- Воронько Олег Евгеньевич
- Саврасов Максим Витальевич
- Бондарев Константин Анатольевич
- Копыленко Александр Любимович
- Герус Андрей Михайлович
- Божик Валерий Иванович
- Данилов Виталий Богданович
- Гурин Дмитрий Александрович
- Магомедов Муса Сергоевич
- Стрихарський Андрей Петрович
- Красов Алексей Игоревич
- Лёвочкина Юлия Владимировна
- Зинкевич Яна Вадимовна
- Игорь Петрович Палица
- Галушко Николай Леонидович
- Клочко Андрей Андреевич
- Яцык Юлия Григорьевна
- Шахов Сергей Владимирович
- Чийгоз Ахтем Зейтуллайович
- Совгиря Ольга Владимировна
- Соболев Сергей Владиславович
- Путевки Василий Васильевич
- Пашковский Максим Игоревич
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Лубинець Дмитрий Валерьевич
- Ларин Сергей Николаевич
- Куницкий Александр Олегович
- Корявченков Юрий Валерьевич
- Колесник Анна Сергеевна
- Князевич Руслан Петрович
- Кинзбурская Виктория Александровна
- Кириченко Николай Александрович
- Иван Григорьевич Кириленко
- Иванисов Роман Валерьевич
- Здебской Юрий Викторович
- Вакарчук (был нардепом в период 2019-2020)
- Безгин Виталий Юрьевич
- Копыленко Александр Любимович
- Швец Сергей Федорович
- Цыба Татьяна Викторовна
- Салийчук Александр Вячеславович
- Литвинов Александр Николаевич
- Колыхаев Игорь Викторович
- Кицак Богдан Викторович
- Иоффе Юлий Яковлевич
- Забродский Михаил Витальевич
- Саладуха Ольга Валерьевна
- Крейденко Владимир Викторович
- Колтунович Александр Сергеевич
- Бондарь Михаил Леонтьевич
Всего в списке 88 человек.