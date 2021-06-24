НАПК начало проверку деклараций нардепов

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) начало проверку ряда народных депутатов как в порядке очередности, так и на основании мониторинга образа жизни, сообщает Страна.ua.

Так, по порядку очередности НАПК взяло в проверку декларации таких семи народных депутатов:

Тарута Сергей Алексеевич Яценко Антон Владимирович Завитневич Александр Михайлович Торохтий Богдан Григорьевич Зуев Максим Сергеевич Жупанин Андрей Викторович Ионова Мария Николаевна

В то же время в связи с высоким рейтингом риска по результатам автоматического анализа данных в декларациях компьютером начата проверка декларации нардепа Клименко Юлии Леонидовны.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку декларации депутата Волынца Михаила Яковлевича.

Также в проверке находятся декларации следующих нардепов:

Скороход Анна Константиновна Дубинский Александр Анатольевич Борт Виталий Петрович Шуляк Елена Алексеевна Скичко Александр Александрович (экс-нардеп, ныне председатель Черкасской ОГА) Холодов Андрей Иванович Порошенко Петр Алексеевич Суркис Григорий Михайлович Абрамович Игорь Александрович Ивахив Степан Петрович Фельдман Александр Борисович Новинский Вадим Владиславович Столар Вадим Михайлович Ефимов Максим Викторович Богданец Андрей Владимирович Пасечный Александр Станиславович Юраш Святослав Андреевич Киссе Антон Иванович Нагорняк Сергей Владимирович Герасимов Артур Владимирович Джемилев Мустафа Козак Тарас Романович Шкрум Алена Ивановна Тимошенко Юлия Владимировна Наталуха Дмитрий Андреевич Нагаевский Артем Сергеевич Юнаков Иван Сергеевич Аристов Юрий Юрьевич Ясько Елизавета Алексеевна Воронько Олег Евгеньевич Саврасов Максим Витальевич Бондарев Константин Анатольевич Копыленко Александр Любимович Герус Андрей Михайлович Божик Валерий Иванович Данилов Виталий Богданович Гурин Дмитрий Александрович Магомедов Муса Сергоевич Стрихарський Андрей Петрович Красов Алексей Игоревич Лёвочкина Юлия Владимировна Зинкевич Яна Вадимовна Игорь Петрович Палица Галушко Николай Леонидович Клочко Андрей Андреевич Яцык Юлия Григорьевна Шахов Сергей Владимирович Чийгоз Ахтем Зейтуллайович Совгиря Ольга Владимировна Соболев Сергей Владиславович Путевки Василий Васильевич Пашковский Максим Игоревич Неклюдов Владлен Михайлович Лубинець Дмитрий Валерьевич Ларин Сергей Николаевич Куницкий Александр Олегович Корявченков Юрий Валерьевич Колесник Анна Сергеевна Князевич Руслан Петрович Кинзбурская Виктория Александровна Кириченко Николай Александрович Иван Григорьевич Кириленко Иванисов Роман Валерьевич Здебской Юрий Викторович Вакарчук (был нардепом в период 2019-2020) Безгин Виталий Юрьевич Копыленко Александр Любимович Швец Сергей Федорович Цыба Татьяна Викторовна Салийчук Александр Вячеславович Литвинов Александр Николаевич Колыхаев Игорь Викторович Кицак Богдан Викторович Иоффе Юлий Яковлевич Забродский Михаил Витальевич Саладуха Ольга Валерьевна Крейденко Владимир Викторович Колтунович Александр Сергеевич Бондарь Михаил Леонтьевич

Всего в списке 88 человек.