В Тайване заявили о необходимости "готовиться к войне" с КНР

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что военное запугивание со стороны Китая показывает, что частично признанному островному государству "необходимо готовиться" к возможному военному конфликту с КНР, сообщает Лига.net.

"Как руководители Тайваня, мы не можем рисковать, мы должны быть готовы. Когда китайское правительство заявляет, что не откажется от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, мы предпочитаем верить, что это (война) реально", – говорит Ву.

По его словам, КНР использует кампании по дезинформации и военное запугивание с целью вызвать тревогу у жителей Тайваня.

"Люди здесь, на Тайване, хотят мира, и этого хочет и правительство Тайваня. Помимо мира, мы также хотим диалога между Тайванем и Китаем. Но, конечно, для танго нужны двое", – сказал глава МИД частично признанного государства.

Ву сообщил, что несмотря на сравнительно малый оборонный бюджет Тайваня, остров реформирует свои вооруженные силы, а также старается повысить и развить свой собственный военный потенциал.