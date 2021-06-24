Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится
Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок, сообщает Econet.
Марганец - ценный микроэлемент, в организме он работает в обмене веществ, строительстве костной ткани и функциях мозга. Кроме того, марганец полезен для клеточных процессов. Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок.
- Mn служит кофактором в ферментативных процессах, он необходим для мозга и центральной нервной системы.
- Mn служит катализатором в превращении аминокислоты глутамина в глутамат, в результате чего он становится нейромедиатором в передаче нервных сигналов.
- Mn может преодолевать гематоэнцефалический барьер, что необходимо для метаболизма глюкозы - источника мозговой энергии.
Mn выступает кофактором целого ряда ферментов, помогая им стимулировать биохимические процессы:
- Mn способствует метаболизму углеводов, сахаров и жиров из пищи.
- Mn способствует выработке гормона инсулина, направляющего глюкозу (источник энергии) в клетки.
- Mn играет роль в активации антиоксидантов в организме: это кофактор в выработке фермента MnSOD, отвечающего за нейтрализацию свободных радикалов и ослабление стресса клеток.
До 25-40% Mn в организме отложено в костной ткани. Mn работает как кофактор в формировании костного хряща, коллагена и минерализации костей. Для укрепления костной ткани марганец (Mn) комбинируют с кальцием (Са), витамином D и магнием (Mg).
Свертывание крови
Марганец взаимодействует с витамином К, поддерживая нормальную свертываемость крови и оберегая от избыточного кровотечения.
Диабет второго типа
Так как марганец работает в метаболизме глюкозы и углеводов, его дефицит воздействует на толерантность к глюкозе. Поэтому содержание марганца имеет значение в поддержании глюкозы в норме и для работы почек.
Продукты с минералом Mn
- Шоколад,
- бобовые,
- орехи (миндальные, кедровые, фундук, пекан),
- ананас,
- рис,
- «дары моря»,
- семечки (льняные, тыквенные, кунжутные, подсолнечник),
- пряности (черный перец, гвоздика, шафран),
- чай,
- цельнозерновые.
Взаимодействие добавок марганца
Микроэлементы железо (Fe), кальций (Ca) и магний (Mg) меняют удержание марганца (Mn) в организме. Накопление минерала снижает всасывание Mn. Снижение биодоступности марганца (Mn) связано с приемом добавок Са, Mg, Fe.
Нехватка минерала Mn и токсичность
Нехватка марганца редко проявляется у людей из-за его достаточного содержания в продуктах питания, воде и внешней среде. Дефицит грозит развиться при потреблении в сутки менее 1 мг микроэлемента. Признаки нехватки марганца: торможение роста, патологии скелета, сбои толерантности к глюкозе и патологии в усвоении жиров и сахаров.
При избыточном приеме с едой, неочищенной водой или при передозировке диетических добавок токсичность минерала Mn дает неврологические нарушения (аналогично симптомам при паркинсонизме), сбои сердечно-сосудистой системы и повреждение печени.