Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится

Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок, сообщает Econet.

Марганец - ценный микроэлемент, в организме он работает в обмене веществ, строительстве костной ткани и функциях мозга. Кроме того, марганец полезен для клеточных процессов. Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок.

Mn служит кофактором в ферментативных процессах, он необходим для мозга и центральной нервной системы.

Mn служит катализатором в превращении аминокислоты глутамина в глутамат, в результате чего он становится нейромедиатором в передаче нервных сигналов.

Mn может преодолевать гематоэнцефалический барьер, что необходимо для метаболизма глюкозы - источника мозговой энергии.

Mn выступает кофактором целого ряда ферментов, помогая им стимулировать биохимические процессы:

Mn способствует метаболизму углеводов, сахаров и жиров из пищи.

Mn способствует выработке гормона инсулина, направляющего глюкозу (источник энергии) в клетки.

Mn играет роль в активации антиоксидантов в организме: это кофактор в выработке фермента MnSOD, отвечающего за нейтрализацию свободных радикалов и ослабление стресса клеток.

До 25-40% Mn в организме отложено в костной ткани. Mn работает как кофактор в формировании костного хряща, коллагена и минерализации костей. Для укрепления костной ткани марганец (Mn) комбинируют с кальцием (Са), витамином D и магнием (Mg).

Свертывание крови

Марганец взаимодействует с витамином К, поддерживая нормальную свертываемость крови и оберегая от избыточного кровотечения.

Диабет второго типа

Так как марганец работает в метаболизме глюкозы и углеводов, его дефицит воздействует на толерантность к глюкозе. Поэтому содержание марганца имеет значение в поддержании глюкозы в норме и для работы почек.

Продукты с минералом Mn

Шоколад,

бобовые,

орехи (миндальные, кедровые, фундук, пекан),

ананас,

рис,

«дары моря»,

семечки (льняные, тыквенные, кунжутные, подсолнечник),

пряности (черный перец, гвоздика, шафран),

чай,

цельнозерновые.

Взаимодействие добавок марганца

Микроэлементы железо (Fe), кальций (Ca) и магний (Mg) меняют удержание марганца (Mn) в организме. Накопление минерала снижает всасывание Mn. Снижение биодоступности марганца (Mn) связано с приемом добавок Са, Mg, Fe.

Нехватка минерала Mn и токсичность

Нехватка марганца редко проявляется у людей из-за его достаточного содержания в продуктах питания, воде и внешней среде. Дефицит грозит развиться при потреблении в сутки менее 1 мг микроэлемента. Признаки нехватки марганца: торможение роста, патологии скелета, сбои толерантности к глюкозе и патологии в усвоении жиров и сахаров.

При избыточном приеме с едой, неочищенной водой или при передозировке диетических добавок токсичность минерала Mn дает неврологические нарушения (аналогично симптомам при паркинсонизме), сбои сердечно-сосудистой системы и повреждение печени.