Пограничники Луганского отряда изъяли доказательства организации так называемого "референдума" на Донбассе в 2014 году во время обыска в жилище фигуранта дела совместно со следователями управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщает Радио Свобода.

"Как выяснилось впоследствии, не зря, ведь тайный поклонник "русского мира" даже через семь лет после проведения нелегитимного референдума смог уничтожить доказательства преступного участия в 2014 году. Правоохранители обнаружили у гражданина Украины бюллетени, которые использовали во время голосования на псевдореферендуме в 2014 году", – прокомментировали в ГНАУ.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное "представителем власти, повторно, по предварительному сговору лиц или в сочетании с разжиганием национальной или религиозной розни". Согласно Уголовному кодексу, эта квалификация предусматривает от 5 до 10 лет заключения с возможностью конфискации имущества.

По данным Госпогранслужбы, с начала 2021 по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины осудили восемь человек, причастных к организации так называемого референдума в Донбассе 2014 года. Еще пятерым сообщили о подозрении.

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