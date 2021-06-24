Новые налоги на квартиры и машины: в ВР поддержали идею Кабмина

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект Кабмина №5600, который может принести в бюджет около 60 млрд грн, сообщает Обозреватель.

Документ предполагает введения НДС в размере 20% на покупку жилья в новостройках, расширения налога на машины, повышения акцизов, в частности, на табачные изделия.

Так, как говорится на официальном сайте комитета, 18 народных депутатов идею поддержали, 9 воздержались, еще трое выступили против. Кроме акцизов на сигареты и экологического налога, также повысят акциз на алкогольные напитки. Кроме того:

Расширят налог на элитные машины;

Сейчас налог на машины платят те украинцы, которые владеют авто стоимостью от 375 минималок (2,2 млн грн), а по новым правилам хотят облагать налогом, если цена превышает 200 минималок (1,2 млн грн).

Больше придется платить тем, кто продает много квартир

Простые украинцы (физлица) при продаже недвижимости должны заплатить налог в размере 5%, а компании – 18%. В Минфине предлагают ввести норму, согласно которой начиная с третьей квартиры рядовые украинцы должны будут платить столько же, сколько и компании.

Увеличат единый налог для некоторых "ФОПов"

Физлицам-предпринимателям на четвертой группе единого налога (фермеры) придется платить больше за каждый гектар. Так, планируют пересмотреть следующие ставки: